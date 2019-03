Samsung start massaproductie 12GB lpddr4x voor smartphones

Samsung is de massaproductie gestart van 12GB lpddr4x-packages voor mobiele apparaten zoals smartphones. In de tweede helft van het jaar wil Samsung de productie van 8GB- en 12GB-modules verdrievoudigen.

Samsung maakt de 12GB-module door zes 16Gbit-lpddr4x-chips te combineren in een enkele package. Het aanbod volgt op dat van 8GB-modules, die Samsung sinds juli vorig jaar op grote schaalt produceert. Op de capaciteit na zijn de overige eigenschappen gelijk gebleven: het gaat om een package met totale doorvoersnelheid van 34,1GB/s, opgebouwd uit 16Gbit-chips die op Samsungs 10-class-procedé van de tweede generatie zijn geproduceerd. De modules hebben een dikte van 1,1 millimeter.

Om aan de verwachte groeiende vraag te voldoen, wil Samsung de productie van de 8GB- en 12GB-modules in zijn chipfabriek in het Koreaanse Pyeongtaek in de tweede helft van dit jaar 'meer dan verdrievoudigen'. Samsung gebruikt de 12GB-module al voor zijn Galaxy S10+ en waarschijnlijk gaat ook de komende Galaxy Note 10 ermee uitgerust worden.