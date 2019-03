Battle-royalemodus Firestorm komt 25 maart uit voor Battlefield V

De battle-royalemodus van Battlefield V komt op 25 maart uit. Dat blijkt uit een cinematische trailer die de ontwikkelaar van het spel online heeft geplaatst. In de modus strijden spelers in solo- duo- en viertalpartijen tegen elkaar op een steeds kleiner wordende map.

In-gamebeelden toont de trailer niet. Wel geeft het korte blik op de werking van de spelmodus. Spelers landen per parachute in een oorlogsgebied dat omgeven is met een ring van vuur. Daar komt de naam van de modus ook vandaan, Firestorm. Die ring zorgt ervoor dat het speelgebied steeds kleiner wordt, maar spelers sterven niet meteen als ze uit de zone komen. Net als bijvoorbeeld PUBG lijkt het alsof spelers slechts health verliezen en zo snel mogelijk weer in het speelgebied moeten komen.

Spelers landen zonder uitrusting en moeten hun wapens op de kaart vinden. In het gebied kunnen de gebouwen worden verwoest en met een lichtkogel kunnen spelers een regen van artilleriegranaten opvragen. Wat voertuigen betreft toont de trailer onder meer een tractor en een eenpersoonshelikopter waar groepsgenoten aan kunnen hangen. Die tractor komt met een aanhangwagen waar een anti-tankwagen aan vastzit. Ook een amfibisch legervoertuig en tank zijn te zien in de beelden.

Het gaat om een cinematische trailer, het kan dus zijn dat bepaalde elementen straks niet in het spel zitten. Wel komen veel elementen overeen met een eerder uitgelekte video. De battle-royalemodus komt volgens de officiële trailer op 25 maart uit met de Trial By Fire-update.