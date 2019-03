Dice toont trailer voor battle-royalemodus van Battlefield V met in-game beelden

Ontwikkelaar Dice heeft een nieuwe trailer gepubliceerd van de battle-royalemodus voor Battlefield V waarin meer dan drie minuten aan gameplaybeelden te zien is. De battle-royalemodus genaamd Firestorm komt op 25 maart uit.

In de trailer wordt het speelveld van Firestorm beschreven als een grote sandbox en de grootste map ooit, tien keer zo groot als de relatief grote Noord-Afrikaanse Hamada-map, die al onderdeel is van Battlefield V. Het grote speelveld biedt plaats aan 64 spelers, waarbij er een solo- en een squadmodus is.

Op het moment dat de Firestorm-modus uitkomt op 25 maart, zijn in totaal zeventien verschillende voertuigen beschikbaar. Deze collectie loopt uiteen van tanks en jeeps met mitrailleurs tot aan een vrachtwagen, een prototype van een helikopter en een tractor. Ook zijn er boten beschikbaar en een amfibisch voertuig als de Duitse Schwimmwagen.

Daarnaast is de beruchte Sturmtiger beschikbaar, een gemechaniseerd geschut dat 380mm-raketten kan afvuren. Dit soort gepantserde gevechtsvoertuigen zijn echter vrij zeldzaam en zitten opgesloten in bunkers, die sneller geopend kunnen worden door samen te werken. Er zijn antitankwapens en explosieven beschikbaar om gepantserde voertuigen te lijf te gaan.

Uitrusting en wapens liggen verspreid over de map. Mocht je door een tegenstander geveld worden, dan krijg je nog een laatste kans om je te verdedigen, waarbij met een pistool nog wat schoten gelost kunnen worden. Teamgenoten kunnen je echter ook weer tot leven wekken.

Spelers kunnen verder een taak voltooien om een speciale, bijzondere uitrusting te krijgen in de vorm van een dropping. Dat kan bijvoorbeeld een tank, een artilleriebeschieting, maar ook een V1-raket zijn. Deze zijn volgens de makers van Battlefield V echter niet eenvoudig te verkrijgen.

Firestorm komt op 25 maart uit als een update voor Battlefield V. Het is verder een gamemodus die de traditionele regels van een battle-royalemodus volgt; spelers landen via parachutes op het deels besneeuwde strijdtoneel, ze moeten wapens zoeken en er is een ring van vuur die het speelveld steeds kleiner maakt. Eerder was er al een cinematografische trailer en daarvoor een uitgelekte instructievideo.