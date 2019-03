Gerucht: Apple richt streamingdienst alleen op wederverkoop abonnementen

De streamingdienst van Apple wordt geen concurrent van Netflix, zo schrijft Recode. In plaats daarvan gebruikt Apple eigen series en shows als lokkertje om mensen abonnementen te laten aanschaffen op videodiensten van andere bedrijven.

Apple wil geld verdienen door een deel van de inkomsten uit de verkoop van die streamingdiensten via Apples eigen tv-dienst in te houden, schrijft Recode. De investering van twee miljard dollar in eigen shows en series is daarom alleen bedoeld om gebruikers de app te laten gebruiken, zo claimt de site.

Het was al langer bekend dat Apples nieuwe streamingdienst ook een hub zou zijn voor andere diensten, maar volgens Recode is dat dus de hoofdmoot. In elk geval Netflix heeft al gezegd niet mee te doen met Apple en het ligt voor de hand dat ook Disney niet meedoet, omdat het binnenkort een eigen streamingdienst start.

Apple houdt maandagavond Nederlandse tijd een evenement, waarop het vermoedelijk de nieuwe videodienst presenteert, samen met een abonnement voor het lezen van nieuwsverhalen die normaal achter een betaalmuur staan. De fabrikant kondigt daar in elk geval geen nieuwe iPads, iMacs of AirPods aan, want die heeft Apple deze week allemaal aangekondigd.