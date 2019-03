Apple kondigt 10,5"-iPad Air aan en geeft iPad mini een update met A12-soc

Apple kondigt nieuwe versies van de iPad Air en iPad mini aan. De iPad Air van 2019 heeft een 10,5"-scherm. Apple levert de iPad mini voortaan met de A12 Bionic-soc en de tablet ondersteunt de Pencil. Beide komen in versies met 64GB en 256GB.

iPad Air 2019

De nieuwe iPad Air heeft 10,5"-scherm waar de eerste en tweede generatie van de iPad Air-tablets en de iPad van 2018 9,7"-schermen hadden. De resolutie bedraagt nu 2224x1668 pixels tegenover 2048x1536 pixels voor de iPad Air 2. De nieuwe Air heeft daarmee een scherm met hetzelfde formaat en resolutie als de iPad Pro 10.5 van 2017.

Ook de behuizing van de nieuwe iPad Air komt overeen met die van de iPad Pro 10.5. Dat betekent ook dat het nieuwe model nog een Lightning-aansluiting gebruikt in plaats van usb-c en ook zijn de 3,5mm-koptelefoonaansluiting en Touch ID-sensor nog aanwezig. De tablet beschikt over Apples actuele processor, de A12 Bionic die ook in de nieuwste generatie iPhones zit. De iPad Air 2019 is compatibel met de Apple Pencil van de eerste generatie en met Apples Smart Keyboard. De Pencil moet nog via de Lightning-poort geladen worden, de Pencil van de tweede generatie ondersteunt draadloos laden.

Er zit een achtmegapixelcamera aan de achterkant en de camera aan de voorzijde is een Facetime HD-model maar deze heeft voortaan een zevenmegapixelresolutie. Apple rekent 569 euro voor de goedkoopste iPad Air met 64GB en 739 euro voor de 256GB-variant. Voor de 4g-versies zijn die prijzen achtereenvolgens 709 euro voor het 64GB-model en 879 euro voor de versie van 256GB.

Ook de iPad mini heeft een update gehad. Deze compacte 7,9"-tablet beschikt voortaan ook over de A12 Bionic-soc en hij kan eveneens overweg met de Apple Pencil van de eerste generatie. Dit betekent dat alle courante iPads nu Pencil-ondersteuning hebben. Aan de achterkant zit een achtmegapixelcamera en aan de voorzijde een zevenmegapixelmodel. De aansluitingen zijn gelijk aan de nieuwe iPad Air. Het scherm behoudt de resolutie van 2048x1536 pixels, maar de maximale helderheid is nu 500 nits en de True Tone-techniek voor het aanpassen van de witbalans aan het omgevingslicht is toegevoegd. Dat geldt ook voor het scherm van de nieuwe iPad Air.

Opvallend is dat Apple er voor de opvolger van de mini uit 2015 voor gekozen heeft om geen 128GB-model uit te brengen. De keuze is voor een 64GB-iPad mini van 459 euro of een 256GB-variant voor 629 euro. In combinatie met 4g zijn die bedragen respectievelijk 599 euro en 769 euro.