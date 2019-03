Renders tonen ZTE Axon S met zijwaartse cameraslider en Axon V met uitstulping

Op de iF-designwebsite staan renders van ZTE-smartphones die op een nieuwe manier de frontcamera's buiten het scherm verwerken. De Axon S heeft een slider aan de zijkant en bij de Axon V steekt de camera permanent uit aan de zijkant.

Volgens de beschrijving op de iF World Design Guide-website komen de ZTE Axon S en de Axon V dit jaar uit, maar ZTE heeft zelf nog niets bekendgemaakt over de telefoons. Mogelijk heeft de designwebsite de renders te vroeg online gezet.

Beide smartphones hebben een scherm dat vrijwel de volledige voorkant beslaat, zonder inkeping of gat voor de frontcamera. ZTE kiest bij de Axon S voor een slidermechanisme aan de zijkant, daarin zitten twee frontcamera's en een volumeslider, die lijkt te werken met een aanraakgevoelig oppervlak. De vingerafdrukscanner is achter het scherm verwerkt. De drie camera's aan de achterkant zitten verborgen als de slider is ingeklapt. Om ze te gebruiken moet de slider opzij geschoven worden.

Volgens de omschrijving bieden de drie camera's aan de achterkant 5x optische zoom. Het gaat waarschijnlijk om drie camera's met verschillende brandpuntsafstanden, dus geen daadwerkelijke zoom. Op de renders staan getallen die vermoedelijk de diafragmaopening aangeven, van maximaal f/1.7 tot f/2.4, laatstgenoemde zal gelden voor de telelens. De getallen 3,8 en 19 slaan op de brandpuntsafstanden voor de groothoek- en telelens, want het delen van de langste afstand door de kortste, resulteert in een 'zoombereik' van 5x. Het bereik in fullframe-equivalent is nog niet bekend. De Axon S krijgt een 48-megapixelsensor, vermoedelijk voor de primaire camera.

Er zijn al verschillende smartphones op de markt met een slidermechanisme voor de camera's, maar tot nu toe ging het om een slider aan de bovenkant van het toestel. Voorbeelden daarvan zijn de Vivo Nex, de Oppo Find X, de Xiaomi Mi Mix 3, Honor Magic 2 en de Lenovo Z5 Pro.

De tweede smartphone die via de iF-website naar buiten komt is de ZTE Axon V, een model dat volgens de omschrijving een 6,8"-oledpaneel heeft met een 21:9-verhouding. Ook in dit scherm zit geen inkeping, bij dit toestel plaatst ZTE de camera's in een uitstulping aan de zijkant. Dat lijkt te gaan om een fysieke bult, die niet verborgen kan worden. Dit levert volgens ZTE ook meer ruimte op voor een grotere accu, maar het is onbekend wat de accucapaciteit is.

Volgens de screenshots op de toestellen ondersteunen ze beiden 5g. Wanneer de Chinese fabrikant de telefoons gaat aankondigen of uitbrengen is niet duidelijk. Ook is het onbekend of de telefoons naar de Benelux komen, al staat op de iF-website wel dat ze mede bedoeld zijn voor de Europese markt.