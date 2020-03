ZTE presenteert midrange-smartphone met 5g en 90Hz-scherm

ZTE heeft de Axon 11 gepresenteerd, een midrange-smartphone met 5g aan en een scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. De telefoon draait op een Qualcomm Snapdragon 765G met ingebouwd 5g-modem.

De Axon 11 heeft een 90Hz-oledscherm van 14,9x6,9cm met een oppervlak van 103 vierkante centimeter, een diagonaal van 6,47" en een resolutie van 2340x1080 pixels bij een beeldverhouding van 19,5:9, blijkt uit de specs. Het scherm is afgerond aan de zijkanten en heeft een inkeping met druppelvorm aan de bovenkant. Daarin zit een 20-megapixelfrontcamera. De telefoon meet 15,9x7,3cm e is 7,9mm dik bij een gewicht van 168g.

Aan de achterkant heeft de primaire camera een 64-megapixelsensor en f/1.9-lens. Daarnaast zit er een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens, 2-megapixelcamera met macrolens en een camera die dienst doet als dieptesensor aan de achterkant.

De Axon 11 heeft een Snapdragon 765G en ondersteunt 5g op 2100MHz, 2,6GHz en 3,5GHz. De 700MHz-band waarop 5g in de Benelux zal beginnen, ondersteunt de telefoon niet. De telefoon heeft configuraties met 6GB of 8GB geheugen en 128GB of 256GB aan opslag. Het toestel heeft een 4000mAh-accu, die op te laden is via Qualcomm Quick Charge 4+. Een 3,5mm-jack ontbreekt.

ZTE brengt de Axon 11 in China uit met de eigen Android-uitgave MiFavor 10 op basis van Android 10. De goedkoopste veriant is bijna 2700 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 350 euro. Of en wanneer de telefoon in Europa uitkomt, is onbekend.