Amazon werkt aan mogelijkheid voor meerdere profielen in Prime Video

Amazon werkt aan de mogelijkheid om gebruikersprofielen op te stellen in Prime Video. Tot nu toe was het niet mogelijk meerdere profielen te gebruiken in de apps. De functie is nog niet voor iedereen beschikbaar.

De feature werd voor het eerst gespot door Gadgets360. Amazon werkt aan een functie om maximaal zes profielen toe te voegen aan een Prime Video-abonnement. Het is daarbij mogelijk om een 'Kinderen'-profiel in te stellen waarin geen programma's voor volwassenen verschijnen. Profielen kunnen in ieder geval nu nog geen eigen avatars krijgen. In de profielen is het mogelijk om eigen speellijsten te maken en aanbevelingen te krijgen. Het is niet duidelijk of de aanbevelingen voor alle profielen worden meegenomen in het primaire Amazon-account.

Het maken van profielen werkt voorlopig nog niet overal en op ieder apparaat. Hoewel Prime Video in Nederland te gebruiken is en hoewel Amazon een Nederlandse ondersteuningspagina heeft voor profielen zijn die in de Nederlandse versie nog niet in te stellen. De profielen zijn aan te maken in de mobiele apps, via de desktop, en via de Chromecast en Apple TV van de tweede en derde generatie.