Amazon Prime Video wordt kanaal in tv-dienst van KPN en app op ontvanger

KPN voegt Amazon Prime Video toe aan zijn tv-dienst. Gebruikers kunnen de app van Amazon gebruiken op hun tv-ontvanger of de dienst benaderen via kanaal 203 in de tv-dienst. Klanten betalen de reguliere prijs voor Amazon Prime.

Alle klanten met Interactieve TV krijgen de app en het kanaal in december, terwijl die voor de nieuwe ontvanger in 2020 zal komen. Ook klanten van Telfort en XS4ALL krijgen de app op hun tv en het kanaal in hun tv-dienst, zegt KPN. Voor de streamingdienst van Amazon betalen klanten de reguliere prijs van zes euro per maand.

De setup werkt via een code die de ontvanger op beeld laat zien. Klanten moeten na het aanmaken van een Prime-account bij Amazon die code invoeren om de ontvanger te koppelen aan het Prime-abonnement.

Het is voor het eerst dat een grote Nederlandse provider Amazons streamingdienst in het aanbod opneemt. Concurrent VodafoneZiggo heeft Amazon Prime Video niet als app op zijn ontvangers staan. Als de dienst niet als kanaal of als app op de tv-ontvanger beschikbaar is, kunnen abonnees er ook gebruik van maken via bijvoorbeeld de app op smart-tv's of mediaspelers.