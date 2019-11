Disney+ komt toch uit voor Fire TV na deal met Amazon

Disney zal zijn streamingdienst Disney+ toch uitbrengen voor Fire TV-apparaten, nadat Amazon en Disney een deal hebben gesloten. Amazon vroeg een deel van de advertentieruimte in Disney-apps. Het is onbekend of het bedrijf die ruimte ook krijgt.

Disney+ werkt ook met Amazon digitale assistent Alexa, waardoor gebruikers kunnen vragen een de assistent om films of series van de streamingdienst af te spelen. Daarvoor komt de streamingdienst in de universele zoekfunctie van Amazon. The Wall Street Journal schrijft dat Amazon een deel van de advertentieruimte in Disney-apps wilde hebben als onderdeel van de deal, maar het is onbekend of dat zal gebeuren. Amazon heeft met Prime Video een eigen, concurrerende streamingdienst. Disney+ werkt ook op Apple TV, terwijl Apple zijn TV+-dienst vorige week uitbracht.

Disney kondigde ook aan dat de streamingdienst op 31 maart zal uitkomen in onder meer Duitsland en Frankrijk. Later volgen er meer landen die vanaf 31 maart op de streamingdienst kunnen. Het is mogelijk dat België daar ook bij zit. Disney+ is al als proef in Nederland te proberen en komt dinsdag uit. Dan volgt ook de release in de Verenigde Staten en Canada.