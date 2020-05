Amazon brengt nieuwe Fire HD 8 en 8 Plus uit met snellere chip en meer ram

Amazon heeft een nieuwe versie van de Fire HD 8-tablet uitgebracht. De tablet krijgt onder andere een nieuwe, krachtigere processor, en meer opslaggeheugen. Er komt ook voor het eerst een Plus-variant van het apparaat. De tablets komen niet in Nederland uit.

De Fire HD 8 2020 is de tiende generatie van Amazons eigen tabletlijn. Het is een upgrade van eerdere modellen. Een van de voornaamste vernieuwingen is dat de tablet een quadcore MediaTek MT8186-processor krijgt met een kloksnelheid van 2GHz. Ook gaat het werkgeheugen omhoog naar 2GB, en wordt de tablet geleverd met 32 of 64GB aan opslaggeheugen. Dat is met een micro-sd-kaart uit te breiden.

Amazon brengt ook voor het eerst een Plus-model van de tablet uit. Die is niet fysiek groter dan het basismodel; beide hebben een scherm van acht inch met een resolutie van 1280 x 800. Wel heeft het Plus-model met 3GB meer werkgeheugen, en kan de tablet via Qi draadloos worden opgeladen.

Beide modellen hebben ondersteuning voor 801.11 a/b/g/n/ac wifi-5 en bluetooth 5 low energy. De apparaten hebben allebei een 3,5 millimeter-poort. De apparaten draaien op FireOS 7, een variant op Android 9.

De Fire HD 8 en Fire HD 8 Plus kosten respectievelijk 90 en 110 dollar, omgerekend 83 en 101 euro. Op de productpagina op Amazon staat dat de tablets niet naar Nederland worden verscheept.