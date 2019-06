Amazon introduceert nieuwe Fire TV Edition-tv met Dolby Vision en Alexa

Amazon heeft een nieuwe versie van de Fire TV Edition voorgesteld. De smart-tv van Amazon en Toshiba beschikt nu voor het eerst over Dolby Vision en is ook uitgerust met spraakassistent Alexa. Het toestel verschijnt voorlopig alleen op de Amerikaanse markt.

De Amazon Fire TV Edition combineert de televisietechnologie van Toshiba met de functies van een Fire TV Stick, een mediastreamer à la Chromecast die vooral in de VS populair is. De vernieuwde versie komt eerst uit in een 4k-model van 55” voor 450 dollar. Later volgen 4k-tv’s van 43” en 50” die respectievelijk 330 en 380 dollar gaan kosten.

Het is voor het eerst dat Amazon Dolby Vision in de Fire TV Edition integreert. Deze variant op hdr maakt gebruik van dynamische metadata voor aanpassingen van bijvoorbeeld het contrast per scène of zelfs per frame. Techradar noemt de keuze voor Dolby Vision interessant, omdat de videostreamingdienst van Amazon juist een grote collectie materiaal in hdr10+ omvat, de concurrent van Dolby Vision. Het is nog niet duidelijk of Amazon die standaard in de toekomst op grote schaal zal blijven ondersteunen.

De nieuwe Fire TV Edition is ook uitgerust met een functie die Fire TV Recast heet. Door de geïntegreerde dvr en antenne kunnen gebruikers over-the-air programma’s kijken en opnemen. In een stad als New York zouden kijkers volgens Amazon toegang hebben tot zo’n honderd lokale tv-zenders via de Recast-functie.

Ook Alexa wordt ondersteund. Gebruikers kunnen met een stemopdracht de televisie inschakelen, programma’s opvragen of verder kijken vanaf het punt waar zij de vorige keer gebleven waren. Ook kunnen ze doorspoelen of terugspoelen.