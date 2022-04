Amazon introduceert Fire TV Stick met hdr-ondersteuning en goedkopere Stick Lite

Amazon heeft twee nieuwe Fire Sticks geïntroduceerd, die allebei ondersteuning hebben voor hdr. De Fire TV Stick Lite is een goedkopere variant van de Fire TV Stick en heeft onder meer een kleinere afstandsbediening dan de reguliere Fire TV Stick.

De nieuwe Fire TV Stick heeft volgens Amazon een verbeterde quadcoreprocessor met een kloksnelheid van 1,7GHz en 8GB opslag. Het bedrijf claimt dat deze processor 50 procent krachtiger is dan in de voorgaande generatie Fire TV Stick. Met deze nieuwe mediaspeler moet het mogelijk zijn om te kunnen streamen met 1080p bij 60fps. De Fire TV Stick heeft twee antennes en ondersteunt 5GHz-netwerken, wat voor een stabielere verbinding moet zorgen. De nieuwe Stick kan daarnaast overweg met Dolby Atmos.

De Fire TV Stick heeft dezelfde afstandsbediening als de Fire TV Stick 4K, die Amazon de Alexa Voice Remote noemt. Deze afstandsbediening kan onder meer overweg met televisies, soundbars en receivers. Amazon claimt dat de Fire TV Stick verbeterde prestaties biedt ten opzichte van de vorige, tweede generatie TV Stick, terwijl het energieverbruik vijftig procent minder is.

Naast de Fire TV Stick, introduceert Amazon een Fire TV Stick Lite. Deze heeft dezelfde processor als de Fire TV Stick en eveneens ondersteuning voor hdr, 1080p en 60fps. De Lite-variant heeft echter geen ondersteuning voor Dolby Atmos Audio, ook werkt de afstandsbediening niet met tv's of audioapparaten, maar alleen met de Fire TV Stick Lite. Die afstandsbediening heeft wel ondersteuning voor Alexa.

Beide Sticks worden vanaf volgende week geleverd in geselecteerde landen. België en Nederland vallen hier niet onder, het is niet bekend of de Sticks op een later moment wel deze kant op komen. De Fire TV Stick Lite heeft een adviesprijs van omgerekend inclusief btw 31 euro, de Fire TV Stick kost 42 euro.

Amazon maakt daarnaast bekend de Fire TV-omgeving te hebben geüpdatet. De software moet straks intuïtiever en makkelijker werken. Fire TV moet daarnaast beter instelbaar zijn. Zo moet het met de nieuwe Find-functie eenvoudiger worden om films en tv-series te kunnen zoeken, waarbij filters als genres en categorieën ingesteld kunnen worden. Voorbeelden van categorieën zijn gratis series of live televisie. Alexa moet daarnaast verbeteringen krijgen met extra stemfuncties. Met de Fire TV Cube en een Logitech-webcam moet tevens videobellen mogelijk worden. Amazon brengt de nieuwe Fire TV-software later dit jaar naar klanten.

Links de Fire TV Stick, rechts de Fire TV Stick Lite.