Europese Commissie onderzoekt dumpen glasvezelkabels door China op EU-markt

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar het mogelijk tegen kunstmatig lage prijzen aanbieden van glasvezelkabels op de Europese markt door Chinese bedrijven. De import zou in de afgelopen jaren flink zijn gestegen.

De Europese Commissie heeft besloten een onderzoek in te stellen naar het mogelijk dumpen van Chinese glasvezelkabels, nadat het op 10 augustus een klacht ontving van Europacable, een samenwerkingsverband van Europese kabelfabrikanten. Van dumpen is sprake wanneer buitenlandse bedrijven producten tegen kunstmatig lage prijzen op de Europese markt verkopen.

Europacable stelt dat er geen sprake is van een gelijk speelveld op de markt voor glasvezelkabels. De organisatie wijst daarbij naar de aanwezigheid van de materialen voor de kabels in China, de lagere lonen in het land en het feit dat Chinese bedrijven al dan niet deels in eigendom zijn van de Chinese overheid. Deze factoren zouden marktverstorend werken.

"Europacable-leden zijn toegewijd om de eerlijke omstandigheden voor competitie te handhaven en waar nodig te herstellen, voor de gehele reeks van kabelproducten die ze vertegenwoordigen op de Europese markt", aldus de organisatie, die meer dan een kwart van de EU-productie van glasvezelkabels vertegenwoordigt.

Het onderzoek betreft echter alleen single-mode glasvezelkabels. Bij dit soort glasvezelkabels gaat licht recht door de fiberkabels. Varianten waarbij de glasvezelkabels individueel van connectors voorzien zijn en onderzeese kabels vallen buiten het onderzoek.

Volgens Europacable is vorig jaar voor 1,2 miljoen kilometer aan glasvezelkabel verkocht. Daarvan zou 15 tot 20 procent van China afkomstig zijn. De Chinese import zou van 2016 tot en met 2019 met 150 procent gestegen zijn. Reuters noemt het Italiaanse Prysmian Group en het Franse Nexans en Acome als grote Europese fabrikanten en Yangtze Optical, Hengtong Group, Fiberhome en Futong als grote Chinese concurrenten.

De Europese Commissie besloot eerder minimale prijzen en importheffingen op te leggen voor Chinese zonnepanelen, nadat uit onderzoek bleek dat deze op de Europese markt gedumpt werden.