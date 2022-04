Vermeende broncode van Windows XP verschijnt online

Op internet zijn bestanden verschenen waarvan geclaimd wordt dat het om broncode van Microsoft-producten gaat, waaronder de broncode van Windows XP. Onderzoekers claimen dat de broncode al jarenlang rondging.

De vermeende Windows XP-broncode is op opslagdienst Mega verschenen. Het gaat om een zip-bestand van 2,93GB met de naam nt5src. Windows NT 5.0 verscheen als Windows 2000, NT 5.1 en 5.2 waren Windows XP-versies. Nog niet duidelijk is of het daadwerkelijk om de broncode van het twintig jaar oude besturingssysteem gaat. Op Twitter claimen beveiligingsonderzoekers dat de broncode al jaren op ondergrondse fora rondging en dat het nu om mainstreambeschikbaarheid gaat.

Het bestand is door een Reddit-gebruiker onderdeel gemaakt van een verzameling van bestanden met een omvang van 43GB en met daarin broncode van verschillende Microsoft-producten, beschrijft Bleeping Computer. Microsoft heeft nog niet gereageerd op de claims over het uitlekken van broncode.

Microsoft heeft vaker te maken gehad met het uitlekken van broncode. Eerder dit jaar verscheen de vermeende broncode van de software van de originele Xbox en van Windows-versie NT 3.5 op internet. Ook van Windows 10 verschenen delen van de broncode online, zo moest Microsoft in 2017 toegeven.

Kwaadwillenden kunnen de broncode gebruiken om nog niet ontdekte lekken te vinden in de software, al is het aandeel gebruikers van XP volgens Statcounter nog slechts 0,82 procent, waardoor het de vraag is of criminelen nog die moeite nemen. De broncode zou verder kunnen helpen bij de ontwikkeling van het opensourcebesturingssysteem ReactOS, dat compatibiliteit met Windows nastreeft, maar zelf geen broncode van Windows gebruikt.