Hackers stelen 500GB aan data uit private GitHub-repo's van Microsoft

Hackers hebben ruim 500 gigabyte aan data van Microsoft gestolen uit private repositories op GitHub. De aanvallers zijn van plan de data online weg te geven. Het is niet duidelijk wat er precies in de datadump staat, maar het lijkt niet te gaan om heel belangrijke broncode.

De hacker, of hackers, zouden rond 28 maart van dit jaar zijn binnengedrongen op het officiële GitHub-account van Microsoft. Daar kregen ze toegang tot de private repo's van het bedrijf. De hackers noemen zichzelf Shiny Hunters, en stapten met de informatie naar Bleeping Computer. De hackers vertellen dat ze ruim 500GB aan data hebben buitgemaakt. Het aanvankelijke plan was om die te verkopen, maar nu zijn de hackers van plan het te lekken.

Op hackerfora hebben de aanvallers een sample van 1GB aan data laten zien. Daar twijfelen sommige forumgebruikers aan de authenticiteit van de data, onder andere omdat er Chinese teksten in de code staan.

De hackers hebben ook code gedeeld met Bleeping Computer. Daarin staan vooral samples van code en testprojecten. Ook staat er code in van een PowerShell-project genaamd PowerSweep. Volgens Bleeping Computer zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat er data is gestolen van bijvoorbeeld Windows of Office. Microsoft heeft nog niet op het lek gereageerd.