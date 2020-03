AMD laat gestolen broncode van nieuwe Navi- en Xbox Series X-gpu offline halen

AMD heeft broncode van zijn gpu's met dmca-verzoeken van GitHub laten verwijderen. Een anoniem persoon publiceerde daar de broncode van Navi 10, Navi 21 en Arden. De persoon claimt meer broncode te bezitten en wil daar miljoenen dollars voor hebben.

AMD bevestigt in een verklaring dat iemand in december vorig jaar contact heeft opgenomen die claimt testbestanden te bezitten die 'betrekking hebben op een deel van onze huidige en toekomstige grafische producten'. AMD bevestigt ook dat een deel van die bestanden online zijn verschenen en nu weer offline zijn gehaald.

Ook zegt AMD op de hoogte te zijn dat de persoon meer bestanden heeft die nog niet publiek zijn gemaakt. Daarbij merkt de fabrikant op dat het gaat om intellectuele eigendommen die 'niet de kern vormen van het concurrentievermogen of de veiligheid van onze grafische producten'. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek.

De bestanden op Github hadden betrekking op Navi 10, Navi 21 en Arden. Eerstgenoemde is de gpu die in de huidige RX 5700-videokaarten zit. Navi 21 is vermoedelijk de grote gpu die AMD gaat gebruiken in toekomstige high-endvideokaarten gebaseerd op de RDNA 2-architectuur. Arden is de codenaam van de AMD-chip in de Xbox Series X. De bestanden zijn door Github verwijderd. Op de pagina staat nu het dmca-verzoek van AMD.

TorrentFreak zegt contact te hebben met de persoon die de informatie online heeft gezet. Tegen de site verklaart de persoon dat de broncode in november vorig jaar is aangetroffen op een computer of server die niet beveiligd was tegen bepaalde exploits. De bestanden waren ook niet versleuteld.

De persoon zegt op zoek te zijn naar een koper voor de bestanden en noemt daarbij een waarde van honderd miljoen dollar. Het is niet duidelijk waarop dat is gebaseerd. "Als ik geen koper vind, lek ik gewoon alles uit", zou de persoon gezegd hebben.