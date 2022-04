AMD komt met 4700S Desktop Kit met acht Zen 2-cores en 16GB GDDR6-geheugen

AMD introduceert zijn 4700S Desktop Kit. Deze kit bestaat uit een moederbord met geïntegreerde Zen 2-cpu en 16GB GDDR6-geheugen. De chip is mogelijk gebaseerd op de soc uit de Xbox Series X en S, hoewel deze 4700S geen geïntegreerde gpu heeft.

De AMD 4700S Desktop Kit verscheen recentelijk op de website van AMD. Het bedrijf maakt hierbij geen gebruik van de Ryzen-merknaam. In plaats daarvan noemt het bedrijf deze chip simpelweg de '4700S'. De kit bestaat uit een Mini-ITX-moederbord met geïntegreerde Zen 2-soc. Deze chip heeft acht cores en zestien threads, hoewel het bedrijf geen kloksnelheden noemt. De Desktop Kit maakt geen gebruik van DDR4-geheugen. In plaats daarvan wordt de soc geleverd met 8GB of 16GB aan geïntegreerd GDDR6-geheugen. Het bedrijf levert ook een cpu-koeler mee.

Het is mogelijk dat deze chip is gebaseerd op de soc uit de Xbox Series X en S. Er gingen eerder al geruchten rond over een 4700S-chip die gebaseerd zou zijn op de soc's uit deze consoles. AMD deed dit eerder al met een 'Cato'-chip, die is gebaseerd op de chip uit de Xbox One. AMD heeft geen afbeeldingen van de 4700S-chip gepubliceerd, maar een diagram uit de handleiding toont dat de vorm van de soc overeen lijkt te komen met die van de Xbox Series-consoles.

De AMD 4700S Desktop Kit naast de soc uit de Xbox Series X. Bronnen: AMD (diagram), Phil Spencer (Xbox-soc)

Ook de specificaties komen overeen. Zo beschikken de current-gen Xbox-consoles ook over acht Zen 2-cores met zestien threads en maximaal 16GB GDDR6-geheugen. De 4700S-chip beschikt echter niet over een geïntegreerde RDNA2-gpu. Dat doet vermoeden dat de 4700S een Xbox-chip met defecte gpu is.

De 4700S Desktop Kit beschikt daarbij over een PCIe x16-slot voor een losse gpu. Deze ondersteunt een beperkt signaal, van PCIe 2.0 x4. Niet alle videokaarten zullen daarom werken met deze kit. AMD noemt een lijstje met ondersteunde gpu's, waaronder onder andere Radeon RX 500-videokaarten en de Nvidia GeForce GTX 1060 vallen.

De kit heeft geen M.2-slot voor ssd's, maar beschikt wel over twee SATA 3-aansluitingen. Het moederbord beschikt verder over twee USB 2.0-connectors, drie USB 3.2 Gen 2-poorten en een USB 3.2 Gen 1-aansluiting, allemaal van het type A. Verder beschikt het systeem over een RJ45-connector voor gigabit-ethernet en een Realtek ALC897-audiochip met drie 3,5mm-jacks.

Het is nog niet bekend wat de AMD 4700S Desktop Kit gaat kosten. Techwebsite VideoCardz schrijft dat de kit mogelijk vanaf volgende week in de verkoop gaat.