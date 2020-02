Xbox Series X is met twaalf teraflops twee keer zo krachtig als Xbox One X

Microsoft geeft zijn Xbox Series X-console twaalf teraflops aan rekenkracht. Dat is het dubbele van de Xbox One X en acht keer zoveel als de Xbox One. De Xbox Series X ondersteunt hardwarematige DirectX Raytracing.

Microsoft herhaalt in de nieuwe aankondiging een aantal van de eerder bekendgemaakte details. Zo zegt de fabrikant dat de processor een aangepast ontwerp is op basis van AMD's Zen 2 en RDNA 2. Dat zijn respectievelijk cpu- en gpu-architecturen. De fabrikant bevestigt dat de console hardwarematige DirectX Raytracing-ondersteuning krijgt.

Ook krijgt de console ondersteuning voor variable rate shading, een 'ssd van de volgende generatie' en een Quick Resume-functie die werkt met meerdere games tegelijk. Dat wil zeggen dat spelers een game op een willekeurige plek kunnen stoppen en later weer verder kunnen gaan, zonder laadschermen of wachttijden. Microsoft benadrukt verder dat de console hdmi 2.1 en ondersteuning voor 120fps krijgt. Ook noemt het bedrijf een nieuwe feature genaamd Dynamic Latency Input, die latency tussen de Xbox Wireless Controller en de console verder zou moeten optimaliseren.

Microsoft komt ook met Smart Delivery, een feature die ervoor moet zorgen dat gamers ongeacht welke Xbox ze gebruiken de juiste versie van een game krijgen. Microsoft gaat dat bij al zijn first-partygames toepassen. Als gebruikers bijvoorbeeld Halo Infite op een Xbox One kopen, kunnen ze dat spel later ook op een Xbox Series X spelen. Microsoft stelt de techniek beschikbaar aan alle ontwikkelaars en die kunnen er voor kiezen om dat te gebruiken bij games die ze eerst op de Xbox One uitkomen en later voor de Series X verschijnen.

De Xbox Series X zal in staat zijn om Xbox One-games af te spelen en kan ook overweg met Xbox 360 en games voor de originele Xbox, mits die door Microsoft backward-compatibel zijn gemaakt. Dat is vergelijkbaar met de huidige situatie.

Veel van de details die Microsoft nu online zet maakte het bedrijf eerder al bekend. Het is echter voor het eerst dat de fabrikant concrete details geeft over de rekenkracht van de console. Sony heeft ook al details over zijn PlayStation 5 bekendgemaakt, maar heeft nog niets gezegd over de rekenkracht. De huidige PlayStation 4 Pro heeft 4,2 teraflops aan rekenkracht. Beide next-genconsoles komen eind dit jaar uit.