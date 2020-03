PlayStation 5 krijgt gpu met 36 cu's op 2,3GHz en 825GB-ssd die 5,5GB/s haalt

Sony voorziet zijn PlayStation 5 van een gpu met 36 compute units. Dat zijn er minder dan de 52 cu's van de Xbox Series X, maar in de PS5 is de gpu hoger geklokt. De rekenkracht komt neer op 10,3tflops. Sony gebruikt Zen 2-cores die maximaal 3,5GHz halen.

Net als de Xbox Series X gebruikt Sony voor de PlayStation 5 een chip gemaakt door AMD met daarop de cpu en gpu. In de Sony-console komt niet dezelfde chip, blijkt uit de specificaties die bekend zijn gemaakt door systeemarchitect Mark Cerny in een presentatie op YouTube. Sony kiest voor een gpu op basis van AMD's RDNA 2-architectuur met 36 compute units, die een snelheid van maximaal 2,23GHz halen. Daarmee krijgt de console 10,3tflops aan rekenkracht, een kleine 2tflops minder dan wat Microsoft specificeert voor de Xbox Series X.

De acht cpu-cores van de chip in de PlayStation 5 zijn net als bij de Xbox Series X gebaseerd op AMD's Zen 2-architectuur. Sony kiest voor een variabele kloksnelheid en een maximum van 3,5GHz. Die snelheid zou in de meeste omstandigheden ook gehaald worden, maar onder bepaalde omstandigheden kan de snelheid omlaag gaan. Of de cpu-cores van de PlayStation 5 over simultaneous multithreading beschikken is niet duidelijk. Sony heeft daar nog geen uitspraken over gedaan. Bij de Xbox Series X is dat wel het geval, ontwikkelaars kunnen kiezen om smt te gebruiken.

Microsoft stelt dat de cpu en gpu van de Xbox Series X vaste kloksnelheden heeft, die altijd gehaald worden, Sony kiest dus voor een andere aanpak. Volgens Cerny werkt de console met een powerbudget. Het verbruik is daarbij constant, maar afhankelijk van de belasting zijn de kloksnelheden dus hoger of lager. Door deze aanpak is de hogere kloksnelheid van de gpu mogelijk en volgens Cerny levert dat diverse voordelen op.

Sony's hardware-expert noemt als voorbeeld een theoretische gpu met 36 cu's op 1GHz en een alternatief met 48 cu's op 750MHz. Beide gpu's hebben in dezelfde rekenkracht van 4,6tflops, maar die berekening wordt enkel aan de hand van de vector-alu's gemaakt. De hoger geklokte gpu profiteert op andere gebieden van de hogere kloksnelheid, bijvoorbeeld bij rasterisation en het verwerken van de de command buffer. Ook halen de L1- en L2-caches hogere snelheden door de kloksnelheid.

De gpu in de PlayStation 5 is gebaseerd op AMD's RDNA 2-architectuur en bevat hardwarematige versnelling voor raytracing. Sony noemt dat de Intersection Engine en volgens Cerny wordt dezelfde strategie toegepast als bij de komende RDNA 2-videokaarten voor pc's. Details zijn daarover nog niet bekend, maar de bewoording maakt duidelijk dat het om een volledige hardwarematige implementatie van raytracing gaat, op de chip zelf en niet op een extern gedeelte, waar geruchten over gingen.

Sony legt bij de presentatie veel nadruk op de ssd. Volgens Cerny is dat iets waar de ontwikkelaars het meest om hebben gevraagd. Sony gebruikt een custom pci-e 4.0-ssd met een capaciteit van 825GB die een snelheid haalt van 5,5GB/s zonder compressie. Met compressie loopt dat op tot 8 a 9GB/s Daarmee is de ssd ruim twee keer zo snel als het exemplaar dat Microsoft gebruikt in zijn Xbox Series X.

De ssd moet laadtijden elimineren en zaken als fast travel in games vrijwel instant maken. Sony combineert de soc met 16GB gddr6 met een 256bits-geheugenbus. De geheugenbandbreedte komt daarmee op 448GB/s. Cerny merkt op dat het niet een hele grote vooruitgang is ten opzichte van de vorige generatie, maar stelt dat dit niet noodig is door de enorm snelle ssd. Door de snelle ssd is het mogelijk om heel snel heel veel data van de ssd op te halen en in het geheugen te zetten; dat moet in de praktijk gigantische voordelen opleveren voor gamesontwikkelaars.

Gamers kunnen de opslagcapaciteit van de PS5 uitbreiden met reguliere m2-nvme-ssd's. Momenteel zijn er echter nog geen pci-e 4.0-ssd's verkrijgbaar die dezelfde snelheid halen. Langzamere ssd's vormen echter geen probleem bij het spelen van bijvoorbeeld PlayStation 4-games. Games die specifiek voor de PlayStation 5 zijn gemaakt, moeten vanaf de interne ssd gedraaid worden. Er zal een lijst komen met ssd's die compatibel zijn; dat zal met name afhangen van het formaat.

De chip in de PS5 heeft ondersteuning voor 3d-audio, Sony noemt dat de Tempest Engine. Volgens Cerny maakt dat het mogelijk om audio veel gerichter weer te geven en zullen spelers daardoor 'midden in de game' zitten. Sony gebruikt in feite een aangepaste compute unit van de gpu voor deze taken, de werking is vergelijkbaar met de Synergistic Processor Unit die Sony in de PlayStation 3 gebruikte voor audio. De 3d-audio zou merkbaar moeten zijn bij allerlei speakers, ook bij stereo-opstellingen en koptelefoons.

Sony liet de console in zijn presentatie niet zien. Eurogamer schrijft echter al meer informatie over de PlayStation 5 te hebben ontvangen en daar binnenkort meer over te publiceren. Sony's presentatie volgt enkele dagen na de onthulling van de technische details van de Xbox Series X door Microsoft. Beide consoles komen in het vierde kwartaal van dit jaar uit en van beide modellen is nog geen prijs bekendgemaakt.