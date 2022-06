PlayStation 5 kan bij release nog niet uitgebreid worden met M.2-ssd

Het is niet mogelijk om de PlayStation 5 uit te breiden met een M.2-ssd als de console beschikbaar komt. Sony heeft die mogelijkheid vooralsnog geblokkeerd en zal die later met een update vrijgeven. Sony moet nog bekendmaken welke ssd's compatibel zijn.

Sony beloofde bij de technische presentatie van zijn nieuwe console in maart dat gebruikers zelf een M.2-ssd kunnen toevoegen, om de 825GB aan interne opslag uit te breiden. Het gaat om ssd's met een standaard formfactor, maar die moeten wel aan bepaalde eisen voldoen; de snelheid moet onder andere wat hoger zijn dan die van de interne opslag.

Destijds gaf Sony al aan dat de ondersteuning voor snelle opslaguitbreiding waarschijnlijk pas ergens na de release zou volgen. Sony bevestigt nu tegenover The Verge dat de M.2-sleuf voorlopig softwarematig is uitgeschakeld. De M.2-sleuf is eenvoudig te benaderen door het zijpaneel van de PlayStation 5 te verwijderen. Wanneer Sony de werking inschakelt, is nog niet duidelijk. Van de interne 825GB-ssd is zo'n 667GB beschikbaar voor de opslag van games, blijkt uit posts op Twitter.

De interne PCIe 4.0-ssd van de PlayStation 5 heeft een doorvoersnelheid van 5,5GB/s. Er zijn inmiddels ook M.2-ssd's te koop die net zo snel of sneller zijn, zoals de Samsungs 980 Pro en de WD Black SN850. Western Digital claimde bij de introductie van die ssd's dat ze geschikt zijn voor de PlayStation 5, maar Sony heeft dat niet bevestigd. Hoe Sony ssd's gaat certificeren voor de PlayStation 5 is nog niet duidelijk. In theorie kan de fabrikant via firmware beperken welke ssd's er in de console werken.

Alleen het uitbreiden van de snelle interne opslag is aanvankelijk niet mogelijk. Gebruikers kunnen wel een externe hdd of ssd aansluiten via USB. Dergelijke opslag is echter niet geschikt voor next-gengames. De Xbox Series X kan wel al uitgebreid worden met 1TB extra opslag die net zo snel is als de interne ssd. Microsoft gebruikt echter een propriëtair formaat en vooralsnog heeft alleen Seagate een ssd uitgebracht die daarvoor geschikt is.