PS5 Remote Play-app verschijnt op PlayStation 4-consoles

Sony voorziet PlayStation 4-consoles van een PS5 Remote Play-app. Gebruikers die beide consoles bezitten, kunnen zo PlayStation 5-games naar hun PlayStation 4 streamen. Dat gaat maximaal in een 1080p-resolutie.

De app heeft opties om in 540p, 720p en 1080p te streamen, meldt Eurogamer. Gebruikers moeten Remote Play op de PlayStation 5 activeren in de systeeminstellingen om de functie te gebruiken. Vervolgens kan er naar andere apparaten gestreamd worden. Dat werkt met de PS Remote Play-software, die beschikbaar is voor Android en iOS, Windows en macOS.

Sony brengt nu dus ook een app uit voor de PlayStation 4, zodat gebruikers die console kunnen gebruiken om een nieuwe PlayStation 5 op afstand te bedienen. Dat kan praktisch zijn als PS5-bezitters een game op die console willen spelen in een andere ruimte dan waar de console staat. Het is echter nog niet duidelijk of alle games speelbaar zullen zijn. De DualSense-controller wordt door de PS4 momenteel niet ondersteund en een aantal nieuwe games vereisen die controller.