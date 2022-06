Creditcarddata van miljoenen hotelboekingen was vrij toegankelijk

Meer dan tien miljoen bestanden met details over hotelboekingen waren inzichtelijk op een verkeerd geconfigureerde AWS S3-bucket. De data werd beheerd door Prestige Software, een Spaans bedrijf dat samenwerkt met onder andere Agoda, Booking.com en Expedia.

Het beveiligingsteam van Website Planet ontdekte de data. Volgens de onderzoekers gaat het om 24,4GB aan logbestanden en bevat de verzameling gegevens van hotelboekingen wereldwijd. Zowel recente boekingen als details over oudere boekingen, tot 2013, werden aangetroffen.

De persoonsgegevens werden zonder enige bescherming opgeslagen. Het gaat om creditcardgegevens, naam- en adresgegevens, paspoortnummers en e-mailadressen van hotelbezoekers. Ook de details van hotelreserveringen, zoals de kosten, het aantal nachten en aanvullende verzoeken staan vermeld.

Het datalek zit bij Prestige Software, een Spaans bedrijf dat een channel management-platform aanbiedt aan hotels onder de naam Cloud Hospitality. Hotels kunnen daarmee de beschikbaarheid van hun kamers doorgeven aan sites als Agoda, Booking.com en Expedia. Volgens Website Planet blijkt uit de data dat het onder andere gaat om boekingen die via die grote platforms zijn gemaakt, maar ook tal van andere platforms.

De onderzoekers troffen de data vrij toegankelijk aan op een S3-bucket van Amazon Web Services. Die was verkeerd geconfigureerd en daardoor te benaderen. Op het moment dat het datalek geconstateerd werd, was de database in gebruik en werden er nieuwe records aan toegevoegd. Het is niet bekend hoe lang de data toegankelijk was en of die door anderen is ontdekt en gedownload.

Vanwege de gevoeligheid van de data, zegt Website Planet direct contact gezocht te hebben met Amazon. Een dag na de ontdekking zou de toegang tot de S3-bucket zijn afgegrendeld. Prestige Software heeft bevestigd eigenaar van de gegevens te zijn. Het Spaanse bedrijf heeft geen statement naar buiten gebracht, maar is volgens GDPR-wetgeving verplicht om melding te maken van een datalek bij de privacytoezichthouder.