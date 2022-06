Horizon Forbidden West komt in tweede helft van 2021 uit

Sony verwacht dat Horizon Forbidden West in de tweede helft van 2021 uitkomt. Dat blijkt uit een nieuwe trailer die de fabrikant online heeft gezet. Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart en Returnal verschijnen in de eerste helft van volgend jaar.

Sony noemt de verschijningsperiode van de games in een kort promotiefilmpje. De games waren allemaal aangekondigd, maar wanneer ze uit zouden komen, was nog niet duidelijk. Guerrilla Games, de Nederlandse studio die verantwoordelijk is voor Horizon Forbidden West, had al wel aangegeven dat het spel in 2021 uit zou komen. Sony verduidelijkt nu dat dit in de tweede helft van dat jaar zal zijn. De game komt overigens ook uit voor de PlayStation 4.

Over Gran Turismo 7 heeft Sony nog niet veel bekendgemaakt. De game werd in juni dit jaar voor het eerst getoond. Uit de trailer bleek dat de game gebruikmaakt van raytracing en het spel komt voor zover bekend alleen voor de PlayStation 5 uit. Volgens de nieuwe informatie zal dat in de eerste helft van 2021 gebeuren.

Ontwikkelaar Insomniac Games heeft eerder aangegeven dat Ratchet & Clank: A Rift Apart in 'dezelfde periode als de PlayStation 5' verschijnt. Dat blijkt om een ruim begrip te gaan, nu Sony bevestigt dat de game niet dit jaar uitkomt. Mogelijk komt het spel wel begin 2021 uit, al geeft Sony daar geen duidelijkheid over.

Ook Returnal komt in de eerste helft van volgend jaar uit. Dat is een scifi-shooter die wordt gemaakt door Sony-studio Housemarque. De video toont ook beelden van Spider-Man: Miles Morales en Demon Souls, die games komen gelijktijdig met de PlayStation 5 uit op 19 november.