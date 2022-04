Ratchet & Clank: Rift Apart verschijnt in dezelfde periode als PlayStation 5

Sony brengt Ratchet & Clank: Rift Apart uit in dezelfde periode als de PlayStation 5-release. Een exacte datum is nog niet bekend, omdat de releasedatum van de console nog niet naar buiten gebracht is. Mogelijk verschijnt de game tegelijk met de console.

Sony toonde Ratchet & Clank: Rift Apart voor het eerst in juni in zijn presentatie van games voor de PlayStation 5. Destijds werd nog niet gezegd wanneer de game zou uitkomen. Inmiddels heeft Sony een nieuwe video online gezet, met ruim zeven minuten gameplaybeelden. Het gaat om een langere versie van eerder uitgebrachte beelden.

Tijdens het Opening Night Live-evenement van de virtuele gamescom-beurs vertelde ontwikkelaar Insomniac Games dat het spel uitkomt in hetzelfde launch window als de PlayStation 5. Daarmee zou de platformgame een launchtitel van de nieuwe console kunnen zijn.

Ratchet & Clank: Rift Apart wordt ontwikkeld door Sony's eigen studio Insomniac Games en kan daardoor goed dienen als een uithangbord voor de nieuwe console. Dat blijkt ook uit de vrijgegeven trailers en gameplaybeelden, waarin te zien is hoe spelers zich op hoge snelheid door verschillende werelden transporteren. De game heeft geen laadschermen, bevestigen de ontwikkelaars. Dat is mogelijk dankzij de snelle ssd in de PlayStation 5. Ook gebruikt de game raytracing.