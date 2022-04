Klanten WebReus klagen over haperende mailserver door mogelijke ddos-aanval

Klanten van hostingbedrijf WebReus klagen dat ze al sinds maandag met mailproblemen te maken hebben. WebReus erkent dat er sprake is van haperingen in de dienstverlening en wijst naar ddos-aanvallen als oorzaak.

Klanten van WebReus klagen op onder andere Twitter over de aanhoudende mailproblemen. Ook AlleStoringen geeft in een overzicht aan dat er veel klachten van klanten op sociale media zijn verschenen. De problemen beperken zich niet tot het niet binnenkomen van mail; ook websites die bij het bedrijf zijn gestald, bleken in de afgelopen week regelmatig niet bereikbaar volgens klanten. Klanten beklagen zich verder over het gebrek aan communicatie.

WebReus spreekt in een verklaring zijn verontschuldiging uit. Het bedrijf meldt dat zijn mailservers en website doelwit waren van een 'zeer grootschalige ddos-aanval'. "Hierdoor zijn delen van ons netwerk niet of slecht toegankelijk voor een klein gedeelte van onze klanten. Daar de aanval ook direct gericht was op onze website www.webreus.nl, was het zeer lastig u als klant te informeren over de toedracht en de actuele stand van zaken."

Niet duidelijk is welk deel van de klanten van het bedrijf getroffen is door de problemen. WebReus meldt de aanval inmiddels grotendeels af te kunnen weren. Uit de statuspagina van de helpdesk blijkt dat de problemen zondagavond begonnen met een storing bij een storagesysteem 'waardoor een deel van de e-mailadressen niet bereikbaar is'. Maandagochtend zouden vervolgens de ddos-aanvallen begonnen zijn.