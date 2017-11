Problemen hoster OVH kwamen door stroomstoring en softwarebug

Het Franse hostingbedrijf OVH is donderdag getroffen door een omvangrijke storing waardoor een groot aantal websites onbereikbaar waren en klanten niet bij hun servers konden. De oorzaak lag bij twee voorvallen, die volgens OVH ongerelateerd waren.

Bij de drie OVH-datacenters in Straatsburg ging het om een stroomstoring. De hoster wist die te herstellen waarna klanten weer online kwamen. Het bedrijf zegt te kunnen monitoren wie nog niet online is voor verdere ondersteuning. Niet duidelijk is waarom een noodstroomvoorziening de storing niet opving.

Een twee probleem deed zich bij de locatie in Roubaix voor. De zeven datacenters die OVH hier heeft, waren niet bereikbaar door een softwarebug bij optische apparatuur. Deze netwerkapparatuur is verantwoordelijk voor de verbinding met de interconnectiepunten in onder andere Amsterdam, Brussel, London en Frankfurt. Ook deze storing is verholpen en klanten zouden grotendeels weer toegang moeten hebben. OVH werkt met de fabrikant van de optische apparatuur samen om herhaling te voorkomen. Het bedrijf belooft meer technische details over de storingen te verstrekken.

OVH is een Frans hostingbedrijf dat in 1999 is opgericht en inmiddels 27 datacenters in 19 landen, met zo'n 300.000 machines, beheert. Het bedrijf is een sponsor van Let's Encrypt en host onder andere Wikileaks.