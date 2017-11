Foto toont package met Intel-processor en AMD-gpu

Op internet is een foto verschenen van een prototype moederbord met daarop de package met Intel-processor en AMD-gpu. Afgelopen maandag kondigde Intel aan met zo'n package te komen, voor dunne en lichte laptops met hoge grafische prestaties.

Bits and Chips publiceert de foto op Twitter, zonder enige toelichting. Op de afbeelding is de Intel-processor te zien, met daarnaast op enige afstand, maar wel onderdeel van de package, de AMD-gpu en het HBM2. Het gaat om een prototype moederbord, niet om een laptopmoederbord, en er is een 14-fasige stroomvoorziening aanwezig.

Afgelopen maandag kondigde Intel de komst aan van een package met Intel Core H-processor, AMD-gpu en HBM2 aan. Intel werkte samen met AMD’s Radeon Technologies Group om een semi-custom grafische chip te ontwerpen. Intel heeft meer plannen met gpu's: het nam Raja Koduri van de Radeon-tak aan als chief architect om high-end gpu's te maken.

Notebookcheck bericht over enkele benchmarks die verschenen zijn en die afkomstig zouden zijn van de Core i7-8705G en i7-8809G met de AMD Radeon-gpu. Bij de 3DMark 11 Graphics Performance-test scoren i7-8705G en i7-8809G respectievelijk 3777 en 3960 punten.

Dat is minder dan een GTX 950 van Nvidia, maar meer dan een GTX 940MX. Er is ook een benchmark van Ashes of the Singularity, waarin de Radeon-gpu van de Intel-package vergelijkbaar aan een GTX 1050 of GTX 965M scoort. Niet bekend is of de benchmarkscores authentiek dan wel representatief zijn. Intel heeft aangegeven dat de laptopchip met cpu en gpu in het eerste kwartaal van 2018 uit zal komen.