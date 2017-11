Rabobank maakt Rabo Wallet-app voor groot aantal Android-toestellen beschikbaar

Rabobank heeft een nieuwe versie van zijn Rabo Wallet-app voor Android in de Play Store beschikbaar gemaakt. De app maakt contactloos betalen mogelijk met vrijwel alle Android-smartphones met nfc, en ook is geen nfc-simkaart meer vereist.

De Rabo Wallet is per direct beschikbaar in de Play Store. De app werkt op smartphones die Android 5.0 of hoger draaien en die nfc-ondersteuning hebben. Begin oktober was al duidelijk dat de Rabobank de app aan het testen was. Volgens de bank zijn op basis van feedback wijzigingen doorgevoerd.

Rabobank maakte de eerste versie van de Wallet al in 2015 beschikbaar, maar toen was deze alleen met een Samsung Galaxy S4 of Note 3 te gebruiken. Vorig jaar werkte de bank de app bij om ondersteuning voor nfc-simkaarten van KPN, Simyo en Yes Telecom toe te voegen.

Vanaf 1 januari 2018 rekent Rabobank 0,50 euro per maand voor gebruik van de laatste versie van de app; de eerste zes maanden is de app gratis te gebruiken.