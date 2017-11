'Google Shopping-ads van providers moeten kredietwaarschuwing tonen'

Google Shopping-advertenties waarin providers smartphones met een abonnement aanprijzen, missen informatie die ze wettelijk wel moeten bevatten, zoals de 'Let op! Geld lenen kost geld'-waarschuwing. Dat bevestigt de AFM na een melding van RTL.

RTL constateerde dat de Google Shopping-advertenties van onder andere Vodafone, T-Mobile, KPN, Belsimpel en Tele2 smartphones aanprijzen voor lage prijzen, zonder de vereiste informatie over abonnementskosten, kosten van de lening en kredietwaarschuwing te tonen.

Een woordvoerder van de Autoriteit Financiële Markten meldt dat de aanbieders daarmee de wet overtreden: "Je moet je houden aan de wet, of het nu om grote reclames in een tijdschrift of kleine advertenties bij Google gaat." De providers verwijzen naar Google, dat geen ruimte biedt bij de Shopping-advertenties om de extra informatie toe te voegen.

Vodafone heeft als alternatief de naam van de advertentie aangepast naar 'Let op! Geld lenen kost geld'. KPN heeft zijn advertenties offline gehaald, Tele2 gaat dit doen. Belsimpel gaat in overleg met de AFM en Google. Niet duidelijk is wat T-Mobile doet.