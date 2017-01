Door Sander van Voorst, maandag 2 januari 2017 15:11, 109 reacties • Feedback

De financiŽle toezichthouder AFM heeft bekendgemaakt dat providers vanaf mei bij de verkoop van een telefoonabonnement moeten controleren of klanten dit kunnen betalen. Zo moeten klanten onder andere hun inkomsten opgeven bij een telefoonkrediet van 250 euro of hoger.

Volgens de toezichthouder moeten providers een leentoets uitvoeren, naast een toets bij het Bureau Kredietregistratie, oftewel BKR. Bovendien levert het afsluiten van een abonnement waarbij een telefoonkrediet van minimaal 250 euro wordt verstrekt een registratie bij het BKR op, wat invloed kan hebben op het bedrag dat consumenten kunnen lenen.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem maakte in april al bekend dat er nieuwe regels gingen gelden voor providers. Als onderdeel daarvan moeten providers in reclames de melding 'Let op! Geld lenen kost geld' gebruiken en een krediettabel laten zien. Deze regels zijn per 1 januari ingegaan, wat zichtbaar moet zijn in reclames en op websites, meldt de AFM. Aan de hand van de tabellen is te zien wat de werkelijke kosten van een krediet zijn.

De mobiele abonnementen staan onder toezicht van de AFM, omdat de providers en de minister het vorig jaar niet eens konden worden over een eigen gedragscode. Was dat wel gebeurd, dan zou het toezicht uitgeoefend worden door de stichting Preventel. De nieuwe situatie is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad uit 2014, waarin deze bepaalde dat het aanschaffen van een abonnement met 'gratis' telefoon in feite een koop op afbetaling is.

De uitspraak leidde er verder toe dat de organisatie ConsumentenClaim verschillende providers dagvaardde, omdat klanten te veel zouden hebben betaald voor hun all-inabonnementen. De organisatie wil dat de klanten het te veel betaalde bedrag terugkrijgen, wat volgens een andere uitspraak van de Hoge Raad mogelijk is.