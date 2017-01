Door Sander van Voorst, maandag 2 januari 2017 13:27, 5 reacties • Feedback

TPV Technology, het Chinese moederbedrijf van TP Vision, heeft samen met Philips een overeenkomst gesloten waaronder TP Vision tot 2020 onder andere tv's met het merk van Philips mag fabriceren en verkopen. Het bedrijf doet dit sinds 2012.

De bedrijven melden dat de nieuwe overeenkomst in de plaats komt van een bestaande afspraak, die uit 2012 stamt. Onder de recent gesloten overeenkomst krijgt het in Nederland gevestigde TP Vision, onderdeel van het Chinese TPV, het exclusieve recht om de merknaam van Philips gebruiken voor het maken en verkopen van verschillende tv-gerelateerde producten, waaronder tv's zelf. Andere producten zijn bijvoorbeeld tv-accessoires, 3d-brillen, en televisiesoftware.

TP Vision werd in 2012 opgericht als joint venture tussen TPV Technology en Philips, waarbij het Nederlandse bedrijf een aandeel had van dertig procent. In 2014 verkocht het Eindhovense bedrijf zijn aandeel, waarmee het volledig in handen kwam van TPV en Philips definitief uit de televisiemarkt stapte. TP Vision is in een groot aantal landen met de Philips-merknaam actief, maar de huidige overeenkomst sluit het gebruik in grote landen als Canada, de VS en Mexico uit.