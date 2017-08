TP Vision brengt Google Assistant in de herfst naar Philips-tv's van 2017

TP Vision voorziet Philips-tv's met Android TV in de herfst van dit jaar van een update naar Android Nougat. Voor de tv-lijn van 2017 betekent de update de introductie van Google Assistent, waarmee gebruikers stemcommando's kunnen gebruiken en smarthome-apparaten kunnen bedienen.

Met de komst van de Google Assistant kunnen bezitters van een 2017-model van Philips de mic-knop van hun afstandsbediening gebruiken om de assistent vragen te laten beantwoorden, films of series van streaming diensten te starten en smarthome-apparaten zoals Philips Hue aan te sturen. Als alternatief kunnen ze hiervoor hun smartphone met de app 'Android TV afstandsbediening' gebruiken. De bediening verloopt in eerste instantie in het Engels. Volgens TP Vision volgen andere Europese talen later, maar details gaf de fabrikant niet.

TP Vision kondigt daarnaast de app AmbiSmart aan. Hiermee kunnen bezitters van een Philips-tv met Ambilight uit de 2017-lijn de led-verlichting aan de achterkant van de tv's instellen. Zo kunnen ze wisselen tussen de Video-, Audio- en Kleuren-modi en de helderheid en verzadiging aanpassen. Daarnaast kunnen ze met de app tv-functies bedienen. De app verschijnt in september voor Android; de iOS-versie volgt later.