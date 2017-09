Onkyo en JBL introduceren smartspeakers met Google Assistant

Audiomerken Onkyo en JBL hebben beide tijdens IFA speakers aangekondigd die uitgerust zijn met Googles Assistant-software. Het model van Onkyo lijkt op een traditionele boekenplankspeaker terwijl JBL met drie verschilende modellen komt, waarvan twee draagbaar.

Omdat de speakers compatibel zijn met Google Assistant, komt een deel van de mogelijkheden overeen. Zo zijn ze voorzien van microfoons om spraakcommando's op te vangen, kunnen ze gebruikt worden om via Google vragen te beantwoorden en is het mogelijk om muziek te streamen van verschillende diensten. Eventueel kunnen ze in een multi-room-set-up geïnstalleerd worden met andere speakers die ondersteuning bieden voor het Chromecast-protocol. Functioneel gezien zijn de speakers daarmee identiek aan Googles eigen Home-smartspeaker.

De Onkyo Smart Speaker G3 is een relatief kleine boekenplankspeaker, gemaakt van hout. Bovenop zit een bedieningspaneel met knoppen voor play/pauze, bluetooth, het dempen van de microfoon en het volume. Bovenaan de voorkant zit een horizontale rij van leds die oplichten als stemcommando's gebruikt worden of iemand de knoppen bedient. Onkyo claimt een bovengemiddeld grote uitslag van de wooferconus in vergelijking met 'conventionele speakers', wat voor een betere weergave van lage tonen moet zorgen. De speaker moet eind november uitkomen voor tussen de 220 en 250 euro.

De JBL Link-serie bestaat uit drie modellen: de 300, 20 en 10. Die eerste is een relatief brede speaker met een vermogen van 50W, die bedoeld is om op een vaste plek te zetten. Bovenop zijn knoppen geplaatst voor bluetooth, volume, play/pauze en microfoondemping en in het midden daarvan zit een ronde knop met het Google Assistant-logo, die gebruikt kan worden om de stemherkenning te activeren.

De Link 20 en 10 zijn beide mobiele speakers, voorzien van accu's en een waterbestendige behuizing, zodat ze bijvoorbeeld aan het zwembad of in de badkamer gebruikt kunnen worden. Het verschil tussen beide zit in de capaciteit van de accu; de Link 20 kan tot 10 uur muziek spelen en de Link 10 red maximaal 5 uur. Ook is het outputvermorgen verschillend met respectievelijk 20W en 16W. De Link-serie moet dit najaar uitkomen met adviesprijzen van 299, 199 en 169 euro. Ook hier is nog niets bekend over een release in de Benelux.