Hackers bieden gestolen Instagram-telefoonnummers van beroemdheden te koop aan

Hackers die misbruik hebben gemaakt van een bug in de Instagram-api hebben een website online geplaatst waarin gestolen gegevens doorzocht en gekocht kunnen worden. Het gaat om e-mailadressen en telefoonnummers van gebruikers.

De hackers hebben een lijst met 1000 accounts gedeeld met The Daily Beast. Hieronder vallen volgens de website verscheidene accounts van bekende gebruikers, zoals artiesten, politici, sportatleten en mediabedrijven. Ook lijken er accounts van minder opvallende gebruikers tussen te zitten.

In totaal zijn ruim zes miljoen accounts gehackt, claimen de hackers. Instagram telt in totaal meer dan 700 miljoen actieve accounts. De gegevens van de gehackte accounts kunnen voor tien dollar per account worden doorzocht. Alleen de telefoonnummers en e-mailadressen die aan de accounts zijn gelinkt, zijn buitgemaakt. De wachtwoorden zijn nog veilig.

Donderdag kwam nieuws over de bug in de Instagram-api naar buiten. De bug is inmiddels verholpen, maar niet voordat de gegevens van een groot aantal gebruikers is buitgemaakt. Niet bekend is of er alleen toegang was tot een bepaald aantal accounts, of dat alle accounts kwetsbaar waren en de individuen in kwestie alleen geïnteresseerd waren in gegevens van accounts van bekende personen.