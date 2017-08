HBO-hackers zetten meer bestanden online

De hackers die naar eigen zeggen 1,5TB aan data van de servers van HBO hebben bemachtigd, hebben nieuwe bestanden vrijgegeven. Het gaat onder meer om productieschema's en documenten over series.

Mashable zegt een deel van de bestanden in handen te hebben. Volgens de website gaat het onder andere om details over de productie van het tweede seizoen van West World, om shooting diaries van episodes van het zevende seizoen van Game of Thrones en meer inside information. Er zijn voor zover bekend geen nieuwe afleveringen van tv-series naar buiten gebracht.

Volgens Mashable hebben de criminelen een link naar journalisten gestuurd met een website waar de bestanden staan. De afzender noemt zichzelf Mr. Smith en schreef: "If history repeats itself, HBO may NEVER be the same Again. Winter Really is here." HBO wil niet inhoudelijk reageren, omdat er een onderzoek loopt.

Woensdag zond HBO Spanje per ongeluk een episode van Game of Thrones te vroeg uit, waarna die ook online verscheen. Dat had niets te maken met de hack. Ook het uitlekken van een episode vorige week in India stond los van de hack.

Eind juli zeiden de hackers 1,5TB aan gegevens te hebben buitgemaakt bij de Amerikaanse onderneming. HBO bevestigde toen dat er gegevens waren gestolen bij een internetaanval. De hackers noemen de nieuwe datadump de 'vierde golf' van de HBO-leak. Eerder publiceerden ze onder andere al afleveringen van een aantal series, een overzicht van het interne netwerk van HBO en een lijst met beheerderswachtwoorden. De criminelen eisen miljoenen dollars aan losgeld in bitcoin en zeggen te stoppen met het vrijgeven van bestanden als er wordt betaald.

Woensdag werden ook meerdere Twitter-accounts van HBO kortstondig overgenomen, waaronder het HBO-account zelf en het Game of Thrones-account. Berichten die op de accounts zijn geplaatst, suggereren dat de groep OurMine achter het overnemen zit. Na ongeveer een uur waren de berichten verwijderd en had HBO de controle weer overgenomen.