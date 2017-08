'HBO biedt hackers 250.000 dollar aan om uitstel voor betalen geëiste losgeld'

HBO heeft de hackers die afleveringen en scripts van tv-series en werknemersinformatie hebben gestolen, 250.000 dollar aangeboden als een 'gebaar van goede wil'. HBO zou dit hebben aangeboden omdat het bedrijf meer tijd nodig heeft om miljoenen aan losgeld in bitcoin te betalen.

Dat schrijft onder meer The Hollywood Reporter op basis van een screenshot dat de hackers hebben gestuurd. In de afbeelding zou een door HBO aan de hackers verstuurde e-mail te zien zijn, waarin het bedrijf een bug bounty payment van 250.000 dollar aanbiedt in bitcoin. De leidinggevende van HBO noemt dit een 'gebaar van goede wil'; in de e-mail wordt gevraagd om de deadline van het betalen van losgeld met een week uit te stellen.

De e-mail zou een poging zijn van HBO om tijd te rekken, zodat het bedrijf meer tijd heeft om het losgeld over te kunnen maken in bitcoin. De hackers eisen naar verluidt miljoenen dollars aan losgeld. Mogelijk gaat HBO dus in op het verzoek om losgeld te betalen. HBO heeft niet gereageerd op verzoeken om commentaar te geven.

De groepering, die in totaal 1,5TB aan data zou hebben bemachtigd, heeft eind juli een aantal afleveringen van verschillende HBO-series online gezet. Ook hebben ze aan aantal gestolen bestanden online gezet. Het zou gaan om 3,4GB aan technische gegevens, waaronder een overzicht van het interne netwerk van HBO en een lijst met beheerderswachtwoorden. Daarnaast bevat de dump een aantal voorlopige scripts van de serie Game of Thrones, waaronder het script voor een nog niet uitgezonden aflevering. Verder zijn er e-mails in de dump te vinden.

Afgelopen week verscheen de vierde episode van seizoen zeven van Game of Thrones vroegtijdig online. Dit werd in eerste instantie in verband gebracht met de hackers, maar later bleek dit te komen door een fout van distributiepartner Star India.