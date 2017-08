Nieuwe aflevering Game of Thrones verschijnt vroegtijdig online - update

De vierde aflevering van seizoen zeven van Game of Thrones is vroegtijdig online verschenen via Google Drive-opslag. De vroege verschijning van de aflevering volgt op een hack van HBO, waarbij criminelen 1,5TB aan data buitmaakten.

De uitgelekte GoT-aflevering met de titel 'The Spoils of War' is authentiek en bevat het watermerk 'for internal viewing only', aldus The Verge. Dat lijkt er op te wijzen dat het inderdaad om een bestand gaat dat onderdeel was van de 1,5TB aan gestolen data. De inbraak bij HBO werd deze week bekendgemaakt.

Eerder deze week verschenen er alleen scriptsamenvattingen van Game of Thrones. Wel kwamen er al afleveringen van andere series online, zoals Room 104 en Ballers. De nu verschenen aflevering van Game of Thrones is van matige kwaliteit. Het is nog onduidelijk of er meer materiaal van de serie vroegtijdig naar buiten komt door de hack.

In het verleden zijn afleveringen van GoT vroegtijdig online verschenen via screeners die HBO aan de pers toonde. Volgens Torrentfreak is Game of Thrones de populairste serie op piraterijnetwerken in jaren.

Update, zaterdag: De betreffende aflevering is niet door het gevolg van een hack online verschenen, maar door een fout van distributiepartner Star India. Het bedrijf bevestigt dat tegenover The Verge.