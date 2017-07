Hackers hebben gestolen episodes van verschillende HBO-series online gezet

Hackers claimen 1,5 terabytes aan data te hebben buitgemaakt, in de vorm van afleveringen en scripts van verschillende HBO-series. Enkele episodes zijn al online gezet, en er volgen er misschien meer. Mogelijk wordt ook informatie gelekt over een komende Game of Thrones-episode.

Een van de gelekte afleveringen is bijvoorbeeld een episode van de serie Room 104. Op een torrentsite is de tweede aflevering van het eerste seizoen van Room 104 daadwerkelijk al te vinden, terwijl deze episode officieel pas op 4 augustus wordt uitgezonden door HBO. Daarnaast zou een nog te verschijnen aflevering van de serie Ballers ook al online zijn verschenen, zo meldt Entertainment Weekly. Naar verluidt volgt er binnenkort meer.

Het is nog onduidelijk of er ook materiaal van Game of Thrones voortijdig online gaat komen; er zijn op dit moment nog geen onuitgezonden afleveringen van seizoen zeven van Game of Thrones op het internet verschenen. Mogelijk is er volgens Entertainment Weekly geschreven materiaal van de komende vierde episode van het zevende seizoen van Game of Thrones in handen van de hackers gekomen.

De topman van HBO heeft in een e-mail aan HBO-werknemers bevestigd dat er een internetaanval heeft plaatsgevonden waarbij data is buitgemaakt, waaronder ook een deel van het uitzendprogramma. Hij gaf daarbij geen nadere details over de hack en wat er precies is buitgemaakt; de ceo zei enkel dat er hard wordt gewerkt aan de beveiliging en dat er samen wordt gewerkt met overheidsinstanties en internetbeveiligingsbedrijven.

De hackers hebben naar verluidt een anonieme e-mail gestuurd naar allerlei journalisten waarin de hack, aangekondigd als het 'grootste cyberlek ooit', wereldkundig werd gemaakt. In het korte bericht noemen de afzenders specifiek HBO en Game of Thrones.

Kabelaars zoals HBO en filmstudio's zijn vaker slachtoffers geweest van hacks, waarbij filmmateriaal is buitgemaakt. Zo werd eind april een groot deel van het vijfde seizoen van de Netflix-serie Orange Is The New Black online gezet door een groep, genaamd TheDarkOverlord. In 2014 werd Sony Pictures gehackt, waarbij de hackers eisten dat The Interview, een komische film over een plot om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un om te brengen, niet zou worden uitgebracht.