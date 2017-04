Door Bauke Schievink, zaterdag 29 april 2017 11:52, 23 reacties • Feedback

Een groep hackers is erin geslaagd een kopie te bemachtigen van het vijfde seizoen van de populaire serie Orange Is The New Black. De groep, onder de naam, TheDarkOverlord, wil geld zien van de uitgevers; anders dreigt het de content online te zetten.

De eerste aflevering van seizoen vijf van Orange Is The New Black verscheen al op piraterijwebsites, waarmee TheDarkOverlord wil aantonen dat het de content in handen heeft. Als de hackgersgroep geen geldbedrag krijgt overgemaakt, stelt het de rest van het seizoen ook online te zetten. Netflix, dat de rechten heeft op de populaire serie, was van plan om seizoen vijf in juni uit te brengen.

Volgens TorrentFreak slaagden de hackers binnen te dringen op de servers van een postproductiebedrijf, genaamd Larson Studio. De hackgroep zou al in gesprek zijn geweest met dit bedrijf over het betalen van 'losgeld' om een release te voorkomen, zo zei een van de groepsleden in een chatgesprek met TorrentFreak. Die gesprekken lijken echter geen resultaat te hebben opgeleverd.

Nu lijkt TheDarkOverlord zich te richten op de uitgevers. Onder andere Netflix is benaderd om geld over te maken naar de hackers. De hackgroep stelt verder dat het nog over veel meer videocontent beschikt, maar wat het precies heeft is niet bekend. TheDarkOverlord heeft in het verleden meer van dit soort hacks uitgevoerd, waarbij het na het stelen van informatie of content de bedrijven in kwestie probeert af te persen.

Update 12:11 uur: TheDarkOverlord heeft nu ook afleveringen twee tot en met tien van Orange Is The New Black online gezet.