Door Bauke Schievink, zaterdag 29 april 2017 12:19

Submitter: Malistix1985

Microsoft gaat samenwerken met Studio Gobo, een bedrijf dat voornamelijk bekend is van het maken van speelpoppetjes voor Disney. Het is nog onduidelijk waar de twee bedrijven aan gaan werken, aangezien zij geen details hebben gegeven over hun samenwerking.

Op Twitter liet Studio Gobo weten dat het een samenwerkingsverband met Microsoft Studios heeft gesloten, de tak die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van games. Het bedrijf stelt "niet te kunnen wachten" om meer informatie te kunnen delen, maar momenteel is er verder niets duidelijk geworden over de inhoud van het samenwerkingsverband.

Studio Gobo is een designbureau dat voornamelijk bekend is geworden van zijn samenwerking met Disney. Zo maakte het poppetjes voor de Disney Infinity-reeks van games. Deze worden echter niet meer gemaakt. Aannemelijk is wel dat er voor Microsoft iets soortgelijks zal worden ondernomen.

Concurrent Nintendo heeft met de Amibo-reeks een stel populaire speelpoppetjes. Deze kunnen onder andere worden gekoppeld met games, waardoor allerlei extra's zijn vrij te spelen. De Disney Infinity-reeks werkt op vergelijkbare wijze, maar was aanmerkelijk minder succesvol.