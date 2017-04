Door Bauke Schievink, zondag 30 april 2017 10:00, 20 reacties • Feedback

Biostar heeft een nieuwe reeks van snelle ssd's aangekondigd. Het gaat om de G330-serie, die beter moet presteren dan de eerder uitgebrachte G300-serie. De ssd's in de nieuwe reeks worden verkrijgbaar met een maximale opslagcapaciteit van 512GB.

Volgens Biostar presteren de ssd's in de G330 zo'n 10 procent beter dan de modellen in de voorgaande G300-serie. Het geheel is opgebouwd uit 3D TLC-geheugen van Micron en er is 256MB tot 512MB dram-cache aanwezig. De aansturing gebeurt met een SMI 2258-controller. Volgens Biostar leidt dit tot maximale lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 565MB/s en 515MB/s. Dat geldt voor de varianten met 256GB en 512GB opslag, terwijl die met 128GB opslag iets minder snel is.

Verder is de behuizing van de G330-ssd's ongeveer 6,8mm hoog, en moet deze tegen temperaturen tot 70 graden bestand zijn. Biostar zegt dat de nieuwe reeks ssd's daarmee beter de hitte kunnen verdragen dan voorgaande modellen. Er wordt drie jaar garantie gegeven door de fabrikant.

De nieuwe ssd's worden verkocht met een prijs vanaf 59 dollar, dat omgerekend neerkomt op 54 euro. Die prijs geldt voor de 128GB-versie; voor de 256GB-versie en 512GB-versie moet respectievelijk 99 dollar en 169 dollar worden neergeteld.

Biostar kondigde vorig jaar in augustus de G300-reeks van ssd's aan. Dit waren de eerste ssd's die het bedrijf uitbracht, en waren gericht op gamers. Met de G330 richt het zich eveneens weer op gamende consumenten.