Door Bauke Schievink, zondag 30 april 2017 10:46, 2 reacties • Feedback

Submitter: Zeror

Nintendo belooft dat het de 3DS-serie tot en met 2018 blijft ondersteunen. Dat betekent dat er ook volgend jaar nog nieuwe games voor de handheld-console uit moeten komen. Nintendo kondigde met de 2DS XL onlangs een nieuwe draagbare spelcomputer aan.

Dat bevestigde Nintendo-topman Reggie Fils-Aime, die in functie is als directeur van de Amerikaanse tak van het bedrijf, in een gesprek met IGN. Volgens Fils-Aime blijven er 'continu' nieuwe games aangekondigd worden voor de 3DS-consoles, en zal dat in ieder geval tot en met volgend jaar gebeuren. Onder andere op de E3-beurs wil Nintendo een serie games voor de 3DS-handhelds aankondigen.

IGN vroeg ook of er nog nieuwe games uitkomen in de speciale Nintendo Selects-serie, waarin games voor een relatief lage prijs worden aangeboden. Ook werd gevraagd of Nintendo van plan is om meer 'klassieke' games uit te brengen voor zijn handhelds. Op beide vragen liet Fils-Aime weten dat er 'momenteel niets aan te kondigen' was.

De uitspraken van Fils-Aime komen kort nadat Nintendo aankondigde om een opvolger van de 2DS-handheld uit te brengen. Deze 2DS XL is een krachtigere versie met grotere schermen, namelijk met een diagonaal van 4,88" en 4,18". Op 28 juli komt de console uit in de Verenigde Staten.

In gesprek met IGN liet Fils-Aime ook al weten dat zijn bedrijf ongeveer 2,3 miljoen stuks van de NES Classic Mini heeft verkocht. Inmiddels wordt de populaire retro-console niet meer verkocht; volgens Nintendo wordt er prioriteit gegeven aan de productie van de Switch.