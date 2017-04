Door Bauke Schievink, zondag 30 april 2017 11:16, 30 reacties • Feedback

Apple lijkt van plan te zijn extra garantie te geven aan eigenaren van een Apple Watch uit de eerste generatie, in het geval zij kampen met een opgezwollen accu. Dit probleem kan er onder andere voor zorgen dat het scherm los komt te zitten.

Het bedrijf heeft geen publieke aankondiging gedaan, maar wel zijn reparatiecentra op de hoogte gesteld van de veranderingen. 9To5Mac slaagde erin om de memo in handen te krijgen, waarop vermeld wordt dat er twee jaar extra garantie wordt gegeven bovenop de fabrieksgarantie van een jaar. Dat geldt dan wel alleen voor de Apple Watch van de eerste generatie, en alleen in het geval dat deze kampt met een gezwollen accu.

Door het opzwellen van de accu kan het scherm van zijn plaats worden gebracht, waardoor deze los komt te zitten. Verscheidene gebruikers van de Apple Watch hebben gemeld last te hebben van een opgezwollen accu. Waarschijnlijk hebben de meldingen Apple ertoe bewogen om het garantieprogramma uit te breiden. Onduidelijk is hoeveel Apple Watches er precies last hebben van de accuproblemen.