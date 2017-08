'Apple watch met lte-chip komt voor eind 2017 op de markt'

Apple gaat volgens insiders voor het eind van dit jaar nog een Apple Watch uitbrengen die uitgerust is met een lte-chip. De wearable zou daarmee kunnen functioneren zonder een gekoppelde iPhone binnen handbereik. De chip zou geleverd worden door Intel.

Dat zeggen 'mensen die bekend zijn met de zaak' tegen Bloomberg. Met een eigen verbinding met mobiele netwerken zou de Apple Watch zelf bijvoorbeeld muziek en apps kunnen downloaden. Het bedrijf zou al in gesprek zijn met telco's in de VS maar ook in Europa. Toch staat de release van het apparaat niet vast. Niet alleen omdat het om uitspraken van anonieme bronnen gaat en niet om Apples eigen uitspraken, maar ook omdat een dergelijk ontwerp al eerder door Apple uitgesteld zou zijn wegens tegenvallende accuduur.

Hoewel Intel al eerder het binnenwerk voor iPhones heeft geleverd, was deze taak van oudsher altijd voor Qualcomm weggelegd. Apple neemt nu afstand van dat Qualcomm dankzij de gerechtelijke strijd die tussen de twee woedt. Apple beschuldigt Qualcomm ervan misbruik te maken van zijn machtspositie op de markt voor socs.

De tweede versie van de Apple Watch, de Series 2, kreeg vorig jaar al een gps-chip mee zodat in ieder geval voor locatiebepaling de iPhone niet meer nodig was. Daardoor kunnen gebruikers bijoorbeeld hardlopen met de Apple Watch maar zonder de iPhone.