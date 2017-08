Apple levert 14,8 procent meer iPads dan vorig jaar

Apple heeft in het afgelopen kwartaal 11,4 miljoen iPads geleverd. Dat is een stijging van 14,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is voor het eerst in jaren dat Apple een stijging noteert bij de leveringen van iPads in de jaar-op-jaarvergelijking.

Daarbij moet opgemerkt worden dat het ook voor het eerst in lange tijd is dat Apple in het voorjaar nieuwe iPads heeft geïntroduceerd. In andere jaren kwamen die meestal later in het jaar uit. Apple bracht in juni de 10,5"-versie van de iPad Pro en een nieuwe versie van de 12,9"-iPad Pro uit. Eind maart verscheen al de goedkopere iPad 2017. Uit de kwartaalcijfers die gaan over de afgelopen drie maanden blijkt dat de iPad-verkopen succesvol zijn.

De 11,4 miljoen geleverde iPads waren goed voor een omzet van 5 miljard dollar. Daaruit is op te maken dat de omzet per iPad gemiddeld zo'n 438 dollar was, omgerekend 371 euro. Het goedkoopste nieuwe model van de iPad heeft in de VS een prijs van 329 dollar. De omzet is ook maar 2 procent hoger dan in het vergelijkbare kwartaal vorig jaar en de gemiddelde omzet per iPad is dus flink gedaald.

Het aantal geleverde iPads is een stijging van 14,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat is opvallend, want in de afgelopen kwartalen namen de leveringen van iPads steeds af, als er gekeken wordt naar de vergelijkingen van dezelfde kwartalen in een jaar. Eind 2013 was er voor het laatst een groei te zien.

De leveringen van iPhones bleven stabiel, Apple noteerde een kleine groei van 1,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Er werden ruim 41 miljoen exemplaren geleverd, goed voor een omzet van 24,8 miljard dollar. Daarmee komt het gemiddelde uit op zo'n 605 dollar per iPhone. Dat is lager dan in het vorige kwartaal, toen was dat 655 dollar. Ook de leveringen van Macs bleven vrijwel gelijk. In het afgelopen kwartaal waren dat er 4,3 miljoen en dat is 1 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Wederom was er wat omzet betreft een flinke groei bij de onderdelen diensten en overige. Onder eerstgenoemde valt bijvoorbeeld de Itunes App Store. De omzet daaruit steeg met 22 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bij de categorie overig, waar de Apple Watch onderdeel van is, was dat 23 procent. Leveraantallen maakt Apple bij deze productcategorie niet bekend.

Alles bij elkaar kwam de omzet van Apple in het afgelopen kwartaal uit op 45,4 miljard dollar. De winst bedroeg 8,7 miljard dollar, omgerekend zo'n 7,4 miljard euro.