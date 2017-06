Door Chris Broesder, zaterdag 10 juni 2017 06:00, 4 reacties • Feedback

Met de iPhone SE bracht Apple vorig jaar een iPhone op de markt die gericht is op prijs-kwaliteitverhouding, waar het bedrijf normaal gesproken gaat voor prijzige high-end zonder concessies. Die nieuwe zet konden we waarderen, maar wat tablets betreft bleef het bedrijf zich met de iPad Pro-serie de laatste tijd richten op high-end en duur. De laatste wat betaalbaardere 9,7"-iPad is de Air 2, die alweer uit 2014 stamt.

Met de komst van de iPad 2017, ofwel iPad 5, is er eindelijk weer een model verschenen met een bijzonder redelijke instapprijs: 409 euro. Dat is een stuk betaalbaarder dan minimaal 689 euro voor een iPad Pro 9,7" en zelfs betaalbaarder dan 489 euro voor een iPad mini 4, volgens de officiële Apple-prijzen.

IPads worden niet enorm hard meer verkocht en dat komt deels doordat mensen hun oude iPad niet per se hoeven te vervangen. Apple geeft zijn tablets jarenlang updates en ze doen het na een paar jaar vaak nog prima. Toch kunnen we ons voorstellen dat er mensen zijn met nog een iPad van de derde of vierde generatie, of zelfs een iPad 2, die de prijzen tot dusver te gortig vonden om een nieuwe van het 9,7"-formaat te kopen. Voor die mensen lijkt de iPad 2017 met zijn lage verkoopprijs bedoeld.

De nieuwe instap-iPad heeft een anderhalf jaar oude A9-soc en geen gelamineerd scherm, laat staan een True Tone-scherm. Het is dan ook geen apparaat waar je techhart sneller van gaat kloppen, maar het is zeer de vraag of consumenten, die hun iPad er alleen af en toe op de bank bij pakken, die zaken wel zo belangrijk vinden als de prijs ernaar is. Met deze hardware moet de iPad 2017 in theorie immers prima volstaan voor huis-tuin-en-keukengebruik.

Of dat echt zo is en welke concessies je allemaal doet als je deze relatief goedkope iPad in huis haalt, lees je op de volgende pagina's.