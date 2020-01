De iPad bestaat tien jaar

Het is eigenlijk een wonder dat de iPad pas verscheen in 2010. Steve Jobs zag hem al voor zich in 1983, en Apple werkte er al jaren aan. Dankzij patentaanvragen wist iedereen dat ook. De geruchten gingen dat het Amerikaanse bedrijf hem in 2007 uit wilde brengen, maar in dat jaar kwam Apple met een andere computer met touchscreen waar je misschien weleens van gehoord hebt: de iPhone.

Toen in januari 2010 een uitnodiging voor een productpresentatie op de mat viel bij de media wist iedereen dus al wat er zou gaan komen, mede omdat destijds al maanden concrete geruchten gingen. De presentatie volgde vandaag precies tien jaar geleden, op 27 januari 2010.

De naam van de tablet was eerst nog het mikpunt van spot, merkte onder meer CNN op. Of het nu lag aan de grapjes of niet, de iPad was - samen met iCloud - het laatste nieuwe product waarbij Apple een i voor de naam zette. De producten erna kregen andere namen, zoals Watch, Earpods en Airpods.

De iPad was allerminst de eerste tablet, maar Apples benadering was uiteraard wel anders dan die van de concurrentie. Zo had het bedrijf met de iPhone een touchscreen met multitouch uitgebracht, en dat werkt natuurlijk prima op het grotere scherm. Concurrenten hadden dat voor de iPad kwam nog niet.

Bovendien draaide de tablet niet op een volledig OS X, maar op een opgeblazen versie van iPhone OS. Die benadering was ook nieuw, omdat het daarmee een groot mobiel apparaat werd in plaats van een kleine laptop.

Nu het tien jaar later is, kijken we naar de verwachtingen van destijds en bespreken we hoe de introductie van de iPad uiteindelijk heeft uitgepakt. Inmiddels zijn tablets niet meer weg te denken uit het dagelijks leven, maar wellicht op heel andere manieren dan veel mensen hadden verwacht. Bovendien bleek collega Willem de Moor op een zolderkamertje nog een iPad van de eerste generatie te hebben liggen. Helemaal probleemloos bleek het opnieuw opstarten van die oude tablet niet te verlopen.