Apples strategie rond iPads is al enige tijd totaal anders dan die rond iPhones. Waar de goedkoopste iPhones al jaren simpelweg oudere modellen zijn, geldt dat niet voor de tablets. Apple maakt specifiek een tablet om die voor onder de 400 euro in het assortiment te hebben. Het courantste model daarvoor is de iPad van 2018, die 359 euro kost. Het gat met de nieuwe iPad Pro's van eind vorig jaar is wel groot; die kosten vanaf 899 euro, maar dan heb je er geen Pencil of toetsenbord bij. Met die accessoires zit je al ver ten noorden van de 1000 euro. Daarom doet Apple nu iets met tablets wat het nooit met smartphones heeft gedaan: het vult de gaten in zijn line-up.

Daarbij zijn er dit voorjaar twee nieuwe modellen: een nieuwe versie van de iPad mini, die in 2015 zijn laatste release had, en een nieuwe iPad Air, die in 2014 voor het laatst op de markt kwam. Daardoor zijn er nu vijf courante iPads die minder dan een jaar oud zijn. Ter vergelijking: er zijn maar drie nieuwe iPhones en die kosten allemaal meer dan 800 euro, terwijl er drie nieuwe iPads zijn die minder kosten dan de goedkoopste nieuwe iPhone: de XR.

Die strategie heeft tot gevolg dat je nu als geïnteresseerde meer keuze hebt dan ooit; je hoeft niet te kiezen tussen oud of duur. De iPad Air en mini zijn hardstikke nieuw. Toch? Ja en nee. Want hoewel ze net een paar weken op de markt zijn, hebben we beide tablets jaren geleden ook al gezien…