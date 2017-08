Met de komst van de 12,9"- en 10,5"-iPad Pro hebben beide eerdere Pro-tablets een vervolg gekregen. De 10,5-variant heeft een iets groter scherm en kleinere bezels dan zijn voorganger, terwijl het formaat van de grote variant hetzelfde is gebleven. In totaal zijn er nu dus vier formaten iPads op de markt, als we de mini 4 meetellen. De grootste veranderingen bij deze nieuwe iPad Pro's zijn de bijzonder krachtige A10X Fusion-soc en de hogere verversingsfrequentie van het scherm.

Eind 2015 kwam de eerste iPad Pro met 12,9"-scherm op de markt. Hij werd deels gepositioneerd als laptopvervanger en we hadden onze twijfels over de geschiktheid daarvoor voor de meeste mensen. Apple zelf is ook grotendeels afgestapt van die visie en positioneert de iPad Pro's van 2017 meer als heel krachtige tablets voor onderweg, in het bijzonder voor creatieve professionals.

Ondanks dat biedt het aanstaande iOS 11 diverse verbeteringen voor multitasking en bij gebruik als laptop. Naast onze gebruikelijke tests hebben we dan ook gekeken of het besturingssysteem zich na september beter zal lenen voor dagelijkse werkzaamheden. Niet alleen de Pencil-zwaaiende, hippe ontwerpers in Apples commercials zullen immers geïnteresseerd zijn in de nieuwe iPad Pro's. En dan nog: ook zij willen vast af en toe een stukje typen of simpelweg fijn kunnen werken met zo min mogelijk hindernissen ten opzichte van een laptop. Daarom hebben we ook het dagelijks gebruik met Smart Keyboard opnieuw in de praktijk getest.